L’Italie envisage une candidature pour l’Euro 2028 ou la Coupe du monde 2030, à condition d’améliorer ses stades.

Sacrée championne d’Europe cette année après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but, l’Italie pourrait faire office d’hôte pour l’édition 2028 de l’Euro ou 2030 de la Coupe du monde. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre ce jeudi le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina. « Nous évaluerons une candidature de l’Italie au Championnat d’Europe 2028 et à la Coupe du monde 2030, à l’occasion du centenaire de la compétition. Pour cela, nous devons améliorer les conditions d’accueil des stades. Si nous ne réinvestissons pas dans les infrastructures, nous ne pourrons jamais aspirer à organiser un si grand événement. »

Si elle se lance dans la course, l’Italie aura de la concurrence s’agissant de la Coupe du monde 2030. L’Espagne et le Portugal sont déjà candidats ensemble. L’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay ont aussi annoncé une candidature commune, la Bulgarie, la Grèce, la Serbie et la Roumanie y pensent aussi, et le Premier ministre britannique Boris Johnson a soutenu un ticket Royaume-Uni-Irlande. Le processus d’appel à candidatures commence officiellement en 2022, et le ou les hôtes seront choisis par la FIFA en 2024.