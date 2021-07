Conor McGregor assure qu’il se sent « très bien » après son opération réussie de la cheville.

Victime d’une fracture de la cheville gauche le week-end lors de son combat face à Dustin Poirier, Conor McGregor n’a pas perdu le sourire pour autant. Opéré avec succès cette semaine, ‘The Notorious’ est même prêt à remonter sur le ring une fois sa blessure totalement guérie.

« Tout s’est déroulé parfaitement, je me sens très bien. Maintenant, c’est six semaines de béquille et ensuite on commencera la rééducation. Je tiens à remercier tous les fans du monde entier pour leurs messages de soutien. J’espère que vous avez apprécié le spectacle. Je veux remercier tous les fans présents à la T-Mobile Arena, 21 800 fans présents. L’ambiance dans la salle était absolument électrique », a lancé le champion de l’UFC dans un vidéo postée sur les réseaux sociaux.