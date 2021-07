Trois membres de l’équipe McLaren, dont le PDG Zak Brown, ont été testés positifs au Covid-19 avant le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, a annoncé l’écurie britannique de Formule 1 jeudi.

« Aucun de nos pilotes n’est cas contact », a précisé dans un communiqué l’écurie du Britannique Lando Norris, 4e du championnat du monde, et de l’Australien Daniel Ricciardo, 8e avant la 10e manche de la saison à Silverstone. « Les trois cas ne sont pas reliés entre eux et sont maintenant isolés conformément aux directives gouvernementales », poursuit McLaren, qui précise que ses activités du week-end « ne sont pas affectées ». « J’ai prévenu tous mes contacts et je m’isole conformément aux directives gouvernementales. Je resterai en contact avec l’équipe et la soutiendrai en toute sécurité depuis chez moi », a déclaré Zak Brown sur Twitter.

Le GP de Grande-Bretagne se déroulera devant 140.000 personnes dans des tribunes pleines à Silverstone, malgré l’envolée des contaminations au Royaume-Uni attribuée au variant Delta ces dernières semaines. Lundi, le gouvernement doit lever presque toutes les restrictions en Angleterre, s’appuyant sur le succès de sa campagne de vaccination.