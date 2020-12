Fin de cette 16e journée de Ligue 1 ce dimanche soir avec notamment le triste 0-0 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Les Dogues restent en tête de notre Ligue 1.

Une journée de plus de championnat qui se termine. Du week-end, il faudra retenir la belle victoire 4-1 de l’Olympique Lyonnais face à l’OGC Nice samedi soir mais aussi le match nul 1-1 de l’OM sur sa pelouse face au Stade de Reims. Rennes enchaîne une nouvelle victoire pour revenir à la cinquième position, alors que Strasbourg perd de nouveau face à Bordeaux. Saint-Etienne concède le match nul 2-2 face à Nîmes et Metz réalise une belle opération après son succès contre Lens 2-0. Dijon est toujours dernier après sa défaite face à l’AS Monaco. Voici les résultats et le classement alors que Lille est devant Lyon et Paris pointe au troisième rang.

