Hier soir, Thomas Tuchel a vu rouge après les blessures de trois de ses joueurs face au LOSC.

En plus d’avoir laissé deux points sur la pelouse du LOSC (0-0) hier soir, le Paris Saint-Germain a perdu trois défenseurs. Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi sont sortis sur blessure et rejoigne une liste de blessés déjà bien fournie. Une situation qui agace particulièrement le coach Thomas Tuchel qui n’a pas caché sa rage en zone mixte après la rencontre.

« Vous connaissez mon avis, on va tuer les joueurs. On joue toujours à 21 heures, on manque de rythme pour manger, dormir et récupérer. Il nous déjà manque Neymar, Mbappé, Bernat et Icardi. Vous voulez voir ces joueurs-là quand on joue contre cette équipe. On joue toujours à 21 heures, je ne suis pas surpris. Maintenant on a trois autres joueurs blessés. Voilà, bien fait… »