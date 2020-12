Le candidat à la présidence du Barça Jordi Farré a trouvé un terrain d’entente avec les proches de Lionel Messi pour la prolongation de son contrat.

Lionel Messi fait toujours les gros titres cette semaine en Espagne. Pour cause, le sextuple Ballon d’or arrive en fin de contrat l’été prochain et son avenir reste encore complètement flou. En cas de départ du FC Barcelone, la Pulga aurait le choix en Manchester City et le Paris Saint-Germain. Deux options que les fans du Barça veulent éviter à tout prix. Candidat à la prochaine élection présidentielle – qui aura lieu le 24 janvier – Jordi Farré a déjà un plan bien ficelé pour conserver Lionel Messi la saison prochaine.

Invité au micro de RAC1 hier soir, l’homme d’affaires espagnol a dévoilé une partie de son programme. Il assure ainsi aux socios que Lionel Messi restera au club pour au mois un an supplémentaire. « Je suis sûr que Messi ne veut pas partir. J’ai parlé à son entourage, ils m’ont dit qu’il voulait rester s’il y avait un projet gagnant. La proposition que j’ai pour lui : renouveler année après année et devenir président d’honneur. Avec ça il ne dira pas non. »