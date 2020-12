L’entraîneur des Red Devils a passé un message fort à Paul Pogba hier, alors que ce dernier a regardé la rencontre face à Leeds depuis le banc de touche.

Relégué sur le banc hier lors de l’écrasante victoire de Manchester United face au Leeds de Marcelo Bielsa (6-2), Paul Pogba est toujours annoncé sur le départ. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore la Juventus Turin… les pistes sont nombreuses mais pour l’instant le Français est toujours un Red Devils. Son coach Ole Gunnar Solskjaer lui a d’ailleurs rappelé hier dans une interview accordée au Sunday Mirror.

« Paul était déjà ici quand il était enfant, avec les moins de 18 ans, nous l’avons signé très tôt, il a l’ADN de Manchester United en lui. Il sait ce que représente le club. Etre à Man Utd, c’est faire partie d’une équipe. Je ne supporterais pas que quelqu’un pense qu’il est plus grand que le club, parce que personne ne l’est. Absolument personne n’est plus grand et Paul le sait. Ce n’est pas seulement pour Paul, c’est pour nous tous. Il a toujours été un garçon ambitieux qui aime jouer au football. Il s’entraîne bien, il ne refuse jamais de s’entraîner ou de jouer, il a une bonne attitude. Il s’est blessé cette saison, il a eu la Covid. Maintenant, il est sur le point de revenir en pleine forme. Bien sûr, il veut faire du mieux qu’il peut quand il est dans l’équipe, quel que soit le nombre de minutes qu’il passe sur le terrain. »