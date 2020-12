Christophe Galtier est fier du travail abattu par ses hommes hier soir pour arracher le match nul face au PSG.

Présent en conférence de presse après le match nul du LOSC face au Paris Saint-Germain (0-0) hier soir, Christophe Galtier a salué le travail défensif de ses hommes. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Lillois ont réussi à garder leur cage inviolée et à conserver la tête du championnat. Pour l’entraîneur nordiste, ce match nul a un petit goût de victoire.

« C’est un bon résultat face à une équipe qui nous a beaucoup dominés dans beaucoup de secteurs, face à une équipe qui nous a étouffés, qui nous a contrés sur le pressing. On n’a jamais réussi à bien sortir sur les transitions. On n’est pas arrivés à l’emporter et quelquefois il faut savoir ne pas perdre et on a réussi à le faire. On a beaucoup souffert. En seconde période, on a essayé de faire ce qu’on sait faire, prendre un peu plus la profondeur et jouer plus direct mais on n’a pas réussi. On a manqué de lucidité, on a fait beaucoup d’erreurs techniques après la récupération de balle. Toute l’équipe a fait beaucoup d’efforts et a bien défendu. Si vous ne défendez pas bien contre Paris, vous perdez. »