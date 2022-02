PSG – Real Madrid : pas le droit à l’erreur à domicile ?

Le Paris Saint Germain accueille le Real Madrid d’Ancelotti ce mardi 15 février à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que le Real se déplacera probablement sans son atout offensif majeur Karim Benzema, les Parisiens, eux, retrouveraient Neymar et un secteur offensif au complet. Revoir le trio Neymar-Mbappé-Messi au cours du match serait donc assez probable. On sait également que le PSG est souvent galvanisé par le public du Parc des Princes lors des matchs européens, et dans ces conditions ils ont montré qu’ils pouvaient battre n’importe quelle équipe (Bayern, Réal Madrid, Barcelone, Liverpool, Manchester City…). A domicile, les Parisiens inscrivent une moyenne de 2,6 buts par matchs cette saison, et encaissent 0,4 but en moyenne. À l’extérieur, les Madrilènes marquent en moyenne 1,9 but et concèdent en moyenne 1 but par match.

C’est pourquoi nous nous attendons à un match rythmé avec des buts, dans lequel le PSG aurait plutôt la possession. Notre pronostic : PSG vainqueur à 2,00