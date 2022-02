Pour Domenech, Arek Milik ne doit pas être titulaire à l’Olympique de Marseille.

Relégué sur le banc de touche hier soir face à Metz (1-2), Arkadiusz Milik s’est tout de même montré décisif en inscrivant le but de la victoire à son entrée en jeu. Pour Raymond Domenech, présent sur le plateau de L’Equipe du Soir hier, Jorge Sampaoli a fait le bon choix en écartant le Polonais.

« Depuis le début, on est dans une espèce de variation d’organisations de jeu et que l’idée est que Payet est le personnage central. Le dispositif avec Payet et Milik n’a pas fonctionné. Donc l’entraîneur fait le choix d’écarter un attaquant parce que son organisation fait qu’il en a besoin. Sinon Payet joue au milieu et comme Guendouzi est toujours devant, Payet doit défendre. Ou alors Payet doit jouer sur les côtés. Il y a un problème d’organisation. Comme Payet est le personnage central, il sacrifie Milik.”