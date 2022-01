C’est la mi-saison en Ligue 1. Après 19 journées, pour quasiment toutes les équipes, c’est l’heure de faire le point en haut du classement.

Le PSG est intouchable. Malgré des prestations en dents de scie cette saison et un jeu pas toujours flamboyant, Paris est largement leader de la Ligue 1. Les Parisiens ont notamment arraché beaucoup de points en fin de matchs mais n’ont surtout perdu qu’un seul match en championnat à Rennes (2-0). Les hommes de Mauricio Pochettino comptent 46 points après 19 journées. Derrière l’ogre parisien, Nice et Marseille se disputent âprement la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions. Les deux équipes sont à égalité de points (33), les Aiglons sont devant à la différence de buts mais l’OM compte un match en moins.

A la 4e place on retrouve le Stade Rennais de Bruno Genesio, qui en plus de réaliser une excellente campagne européenne en Ligue Europa Conference, est aux avant-postes en championnat. Les Bretons, portés par un excellent Gaetan Laborde, sont à égalité de points (31) avec Montpellier qui est l’équipe surprise de ce début de saison. Le MHSC a perdu son attaque (Laborde-Delort) cet été, tout le monde pensait alors que le club allait stagner mais bien au contraire, ils sont pour le moment 5e et qualifiés pour la C4. Ces cinq équipes réalisent un bon début de saison mais devront redoubler d’efforts pour conserver leurs places européennes avec notamment les retours en forme de Monaco (6e, 29pts) et le champion de France en titre, Lille, (8e, 28pts).