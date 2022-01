C’est la mi-saison en Bundesliga. Après 17 journées, c’est l’heure de faire le point en haut du classement.

Le Bayern Munich est encore une fois inarrêtable. Malgré deux défaites en championnat, les Bavarois semblent partis pour un nouveau titre. A mi-championnat, ils ont déjà 9 points d’avance sur leur dauphin : le Borussia Dortmund. Le BVB a réalisé un excellent début de saison en étant au coude à coude avec le Bayern avant de perdre petit à petit contact avec le leader. Dortmund conserve tout de même un matelas d’avance, sur la surprise de ce championnat, Fribourg. Derrière les places sont chères, et la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions est pour le moment occupé par le Bayer Leverkusen qui devance à la différence de buts Hoffenheim.

Quelques équipes déçoivent en ce début de saison en Allemagne. Notamment deux clubs qui ont disputé et été éliminés de la Ligue des Champions cette année : Wolfsburg et Leipzig. Le RB Leipzig pointe à la 10e place, à 6 points d’Hoffenheim, et devra réaliser une excellent deuxième partie de saison pour décrocher une place européenne. A la 13e place, on retrouve Wolfsburg qui est juste devant une autre désillusion : le Borussia Mönchengladbach.