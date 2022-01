Ce mardi, deux nouveaux joueurs ont été testés positifs au Covid-19 : Dayot Upamecano et Leroy Sané.

Le nombre de cas positifs au Covid-19 s’élève maintenant à 8 dans les rangs du Bayern Munich. Au deux Français Lucas Hernandez et Tanguy Kouassi, testés positifs ce lundi, s’ajoutent désormais Dayot Upamecano et Leroy Sané. Le club a annoncé la nouvelle via un communiqué, précisant que le défenseur français et l’attaquant allemand « vont bien et sont à l’isolement ».

Comme leurs coéquipiers, ils manqueront le choc de vendredi (20h30) pour la reprise de Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach (18e journée).