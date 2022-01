En plus de Coman et Tolisso, Lucas Hernandez et Tanguy Kouassi ont été testé positifs au Covid-19 ce lundi.

Après Kingsley Coman et Corentin Tolisso, annoncés positifs au Covid-19 samedi, Lucas Hernandez et Tanguy Kouassi ont rejoint la liste des contaminés ce lundi. Le club a annoncé la nouvelle sur les réseaux, confirmant au passage leur absence pour le choc contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga vendredi (18e journée).

Aux six cas déjà avérés – Coman, Tolisso, Neuer, Richards, Hernandez et Kouassi – en trois jours pourraient s’en ajouter trois autres. « Pour Leroy Sané, Josip Stanisic et Dayot Upamecano, le diagnostic n’est pas encore complet », annonce en effet le Bayern Munich.