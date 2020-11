L’Olympique Lyonnais a maîtrisé facilement le Stade de Reims ce dimanche à domicile pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (3-0). Les partenaires de Memphis Depay grimpent sur le podium provisoirement et ne se retrouvent plus qu’à deux unités de l’ogre parisien.

Belle opération pour Rudi Garcia et ses hommes. Critiqués dernièrement pour une pauvreté dans le jeu et un manque de conviction, les Lyonnais ont fait forte impression ce dimanche au Groupama Stadium face à Reims. L’OL a commencé fort en ouvrant la marque par l’intermédiaire de Karl Toko-Ekambi sur une reprise de volée chirurgicale à la 22e minute. Dix minutes plus tard, une autre mauvaise nouvelle est tombée pour les visiteurs. En tant que dernier défenseur, le Reimois Moreto Cassama a écopé d’un carton rouge après une faute intentionnelle. Suite à ce fait de jeu, les hommes de David Guion ont pris la marée. Un deuxième but, juste après le début de la deuxième mi-temps avec Bruno Guimaraes (49e) sur une frappe détournée par le gardien. Les Lyonnais ont ensuite terminé le travail avec un lob somptueux de Moussa Dembélé à la 66e minute.

Avec ce beau succès autoritaire, les partenaires de Memphis Depay se retrouvent provisoirement second au classement de Ligue 1, à seulement deux longueurs du PSG, surpris par Bordeaux ce samedi (2-2).