Le site de fans Football Club Marseille l’a annoncé ce week-end : le centre de formation de l’OM vient de recruter deux jeunes pousses très prometteuses.

Les dirigeants du club phocéen pensent déjà à l’avenir. La direction de l’OM l’a annoncé ce week-end, le centre de formation a mis la main sur deux très jeunes recrues. La première se prénomme Laoni Benson, un jeune milieu de terrain de l’EFC Beaucaire, issu de la génération 2007. La graine de champion était arrivée dans son club il y a six ans lors de sa création. L’EFC Beaucaire est une terre de jeunes talents pour l’OM. En effet, il s’agit déjà du troisième joueur du club, après les arrivées de Lucas Dupont et de Valentin Cenatiempo, à signer du côté du Vieux-Port en l’espace de deux ans.

De plus, l’OM accueille également dans ses rangs Mael Quince, défenseur de l’AS Orly (94), né en 2008. On espère que les recruteurs marseillais ont eu du flair et que les deux jeunes adolescents suivront les traces de leurs modèles footballistiques.