Ce dimanche, le Barça a régalé au Camp Nou. Les coéquipiers de Léo Messi ont battu à plate couture Osasuna à l’occasion de la 11e journée de Liga (4-0). Grâce à la belle performance d’Antoine Griezmann, buteur durant la rencontre, les Blaugranas remontent au 7e rang de la Liga.

Jour de fête en Catalogne ce dimanche. En pleine crise sportive depuis quelques semaines et en manque de résultats, le Barça a enfin montré le visage qu’on lui connaît à l’occasion de la 11e journée de Liga. Leurs adversaires du jour, la modeste équipe d’Osasuna, classée 14e, a subi une déferlante de buts au Camp Nou. L’ancien pensionnaire de Ligue 1, Martin Braithwaite, très en vue en ce moment, a ouvert la marque à la 29e minute. La machine barcelonaise s’est ensuite mise en route avec une reprise de volée somptueuse d’Antoine Griezmann à la 42e minute. Depuis qu’il a libéré sa parole en conférence de presse, le Français semble apaisé sur le terrain et retrouve enfin son beau football. Peu de temps après, il a délivré une passe décisive à un autre joueur de talent, Philippe Coutinho, qui a lui aussi ajouté son nom au tableau des buteurs à la 57e minute.

Un autre Français, Ousmane Dembélé, a failli lui aussi s’illustrer mais sa frappe à la 70e minute a été refusée pour une position de hors-jeu. Trois minutes plus tard, Lionel Messi a bouclé le festival barcelonais par un tir croisé chirurgical. Après son but, l’Argentin en a profité pour rendre hommage à la légende Diego Maradona, en arborant un maillot vintage du Pibe del Oro, celui de son ancien club des Newell’s Old Boys (images ci-dessous).