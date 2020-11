Coach du Stade Rennais, Julien Stéphan est revenu sur le match nul 1-1 face au RC Strasbourg. Il n’a pas apprécié la première mi-temps de ses joueurs.

« Je suis très déçu de notre première mi-temps. On avait bien commencé et on a arrêté de jouer au bout de dix minutes. On a arrêté de chercher la largeur, on était en retard, on n’a plus gagné de duels, c’était trop insuffisant. La première mi-temps me reste en travers de la gorge », a pesté l’entraîneur rennais face à la presse.

Problème : Julien Stéphan tien peu ou proue le même coup de gueule après chaque contre-performance de son équipe. Sans effet positif pour l’instant. Il va falloir changer de tactique de communication…