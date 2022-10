Le milieu de terrain français Houssem Aouar est plus que jamais sur le départ. Formé au club, il se rapproche de la sortie et il aurait même déjà porté son choix vers le championnat espagnol et une aventure en Andalousie.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, le milieu lyonnais va faire ses valises dans les prochains mois et découvrir une toute nouvelle culture avec une atmosphère bien différente de celle l’OL. Selon les dernières informations du média ‘Fichajes’ Aouar aurait déjà donné son accord au Betis Séville pour une arrivée dans le sud de l’Espagne dans quelques semaines. La presse ibérique précise qu’Houssem Aouar est intéressé par la Liga et signer au Betis lui permettrait également de rejoindre son ancien coéquipier à l’OL Nabil Fekir.

Si de nombreuses écuries anglaises n’ont jamais caché leur intérêt pour le numéro 8 des Gones, le Betis aurait déjà une belle avance dans ce dossier, d’autant que les dirigeants du Betis n’auront rien à débourser pour s’attacher les services du récent buteur lyonnais lors de la victoire à Montpellier le week-end dernier. Nos confrères expliquent aussi que des contacts entre le club et l’entourage du joueur ont déjà eu lieu et que cette nouvelle arrivée n’est plus qu’une question de mois. Aouar devrait terminer la saison dans le Rhône, avant de partir libre pour l’Andalousie.