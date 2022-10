Numéro 4 : l’explosion de talent des jeunes français

Certes on ne peut plus admirer de Tony Parker ou de Richard Dacoury (pour nos lecteurs du 20ème siècle) sur les terrains de nos régions, mais l’avenir du basket tricolore est plus que radieux. Jamais les pépites françaises n’ont été si nombreuses : Bilal Coulibaly, Hugo Besson, Matthew Strazel et tous ces jeunes joueurs qui ont éclos dans nos gymnases sont le futur de la balle orange Bleue. Avec un niveau qui ne cesse de progresser d’année en année et une équipe de France de plus en plus vaillante, les Américains ont pas mal de soucis à se faire pour les prochaines compétitions internationales.

Comme l’a dit notre capitaine Evan fournier, on le lâchera pas la veste de ces « enfoirés » d’américains !