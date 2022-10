Entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier est revenu sur le match de Ligue des champions ce mardi soir et la victoire facile contre le Maccabi Haifa sur le score de 7 buts à 2.

En conférence de presse, le coach du club de la capitale a tenu à être très clair sur les ambitions de l’équipe en Europe et il est conscient que Paris a encore quelques manques. Malgré tout, il vise la victoire finale en fin de saison. « Ce serait prétentieux de penser qu’on a la meilleure équipe du monde bien que j’aie trouvé mes joueurs extraordinaires devant. Il fallait trouver un système, une organisation et des complémentarités au milieu aussi pour qu’ils puissent s’exprimer plus librement. Tout le monde connaît la qualité technique des trois, quand ils partent balle au pied, ça va vite, ça joue juste et c’est très agréable à voir bien entendu. Le fait de défendre plus dans la densité nous permet d’avoir des transitions. C’est très agréable à voir, ça joue les uns pour les autres. » A déclaré l’ancien entraîneur de l’OGC Nice ou encore du LOSC.