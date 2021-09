Sacré Soulier d’or européen la saison dernière, Robert Lewandowski a enfin reçu son trophée tant convoité.

Auteur de 41 buts en 29 matchs la saison dernière, Robert Lewandowski a enfin reçu son trophée de Soulier d’or européen. Il s’agit du premier remporté par un joueur de Bundesliga depuis un certain Gerd Müller, ancien recordman du championnat allemand avec 40 buts en 34 matches lors de la saison 1971-1972. Lewandowski succède à l’Italien Ciro Immobile qui avait inscrit la bagatelle de 36 buts avec la Lazio Rome en 2019-2020.

« Je tiens à remercier ma famille, mes coéquipiers, mes coachs et toute l’équipe du Bayern », a réagi le Polonais ce mardi sur les réseaux sociaux. « Gagner ce titre n’aurait pas été possible sans votre soutien. Dans le sport, comme dans la vie, ce qui compte, c’est le respect des autres, la collaboration et le fair-play. Je voudrais dédier ce prix à vous tous qui avez été à mes côtés. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble en tant qu’équipe. »