Acclamé par les supporters depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli refuse toutefois d’être comparé à Marcelo Bielsa.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que l’Olympique de Marseille ira à Angers demain soir (21h) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli est revenu sur l’excellent début de saison des Olympiens. Il en a également profité pour évoquer la comparaison souvent faite par les médias avec son compatriote argentin Marcelo Bielsa.

« Pour moi, c’est une comparaison exagérée. On débute à peine la saison, on ne sait pas ce qu’il va se passer pendant les prochaines semaines, avec un calendrier très chargé. Il y aura forcément des obstacles pour nous. L’OM de Marcelo Bielsa avait fait une très grande première partie de saison. On espère bien sûr faire de même, et ne pas baisser de pied en seconde partie. Cela dépendra de l’évolution de l’équipe, s’il n’y a pas d’évolution, ce sera beaucoup plus difficile. Il faudra aussi voir comment cette équipe gérera les crises, car il y en aura, et là, on verra alors ce qu’elle a dans le ventre. »