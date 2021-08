Pour le compte de la troisième journée de Bundesliga, le Bayern Munich a atomisé la lanterne rouge du championnat, le Hertha Berlin, sur le score de 5-0 !

Triplé de Robert Lewandowski (35e, 70e, 84e), que l’on sait pisté par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, et buts signés Müller (6e) et Musiala (49e) pour parachever cette promenade de santé des Bavarois. Le Bayern Munich passe devant le Borussia Dortmund et revient à hauteur des leaders : le Bayer Leverkusen qui s’est imposé 4-1 à Augsbourg et Fribourg qui s’est imposé 2-1 à Stuttgart.