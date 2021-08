Interrogé sur l’offre de 180 millions d’euros formulée par le Real Madrid pour Kylian Mbappé, l’entraîneur du FC Barcelone s’est montré amer.

« Nous sommes dans un monde où tout le monde a eu des problèmes financiers ces derniers temps, donc c’est fou de payer autant compte tenu de la situation. Si Madrid a de l’argent à dépenser pour Mbappé… c’est l’un des meilleurs joueurs du monde et j’aimerais aussi l’avoir dans mon équipe (…) C’est frustrant, mais il faut aussi être réaliste et le club ne peut pas rivaliser financièrement avec des clubs comme le PSG, City ou United. C’est comme ça et nous devons l’accepter. »

Rappelons que de son côté, le FC Barcelone traîne une dette abyssale de plus d’1 milliard d’euros et a dû renoncer à conserver Lionel Messi, faute d’exploser le salary cap imposé par la Liga.