Qu’a voulu dire exactement l’entraîneur du club breton ?

On sait qu’Eduardo Camavinga a refusé de prolongé à Rennes et est notamment convoité par le PSG. Une position inconfortable alors que la saison a débuté et que le mercato ne se referme que le 31 août à minuit. Interrogé sur ce dossier épineux, voici ce que Bruno Génésio a répondu : « Camavinga ? Je n’ai aucune information à vous donner que ce soit dans un sens ou dans l’autre, je sais que c’est une situation difficile pour lui, pour moi et pour le club voilà maintenant il reste peu de temps pour voir l’issue de ce feuilleton qui a animé le club tout au long du mercato. Je sais en tout cas que ce sont des périodes difficiles pour les joueurs, pour les entraîneurs et pour les clubs et je sais qu’Eduardo en a souffert, voilà maintenant j’espère qu’il y aura un dénouement heureux pour tout le monde. »