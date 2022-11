Si son départ a été évoqué l’été dernier, il pourrait bien n’avoir été que reporté. L’Europe s’arrache Jonathan David.

Leader offensif du LOSC, Jonathan David réalise une saison de haute volée avec déjà 9 buts et 3 passes décisives au compteur en 14 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Si son bilan statistique est reconnu, c’est surtout ses apports sur le jeu lillois qui sont vantés et loués par l’ensemble des observateurs nordistes. De belles performances qui se répètent au fil des saisons et qui commencent à faire tourner la tête. Déjà courtisé par de multiples écuries l’hiver dernier, son départ ne pourrait être qu’une question de temps.

En effet, d’après les toutes dernières informations publiées par Give Me Sport, la Premier League espérerait bien pouvoir s’offrir Jonathan David. Everton, Tottenham et Arsenal seraient sur ses traces. Des points de chute potentiels qui pourraient bien faire tourner la tête à l’international canadien de 22 ans. Déjà sur le départ la saison dernière, un transfert pourrait devenir réalité dès cette année…