Déçu par le forfait de Paul Pogba, coéquipier en Italie comme chez les Bleus, Adrien Rabiot estime néanmoins être complémentaire d’Aurélien Tchouaméni.

“Je suis déçu pour Pogba. Il a vraiment tout fait pour être là. […] Aurélien est un très bon joueur. Je pense qu’on peut être complémentaire. Il est un peu comme moi, c’est un compétiteur, il s’est fixé des objectifs. Je pense que la Coupe du Monde l’est aussi. Je nous mets dans la même optique, cela peut être une bonne association. Je me sens bien, j’ai pu marquer quatre buts sur ce mois d’octobre avec de bonnes prestations. Je me sens bien physiquement. On voit de plus en plus de joueurs qui font leur meilleure saison à plus de 30 ans. On voit que c’est là que nous sommes le meilleur. Même à 27 ans, je ne suis pas encore dans ma meilleure période mais c’est vrai par rapport à il y a quelques années, je suis beaucoup plus mûr”, a confié Adrien Rabiot lors d’un entretien accordé à Canal+.

Titulaire indiscutable sous les couleurs de la Juventus Turin avec 14 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Adrien Rabiot devrait l’être chez les Bleus. Apprécié par Didier Deschamps, il sera à 27 ans l’un des éléments moteurs de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022.