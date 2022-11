Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice a livré sa première réaction après le tirage au sort d’Europa League ce lundi à 13 heures. Le destin a voulu que les Bretons affrontent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

« C’est une équipe qui est toujours présente sur la scène européenne. Le contexte ukrainien fait qu’on ne sait pas ce qu’on aura en face de nous, où on jouera. Ça sera un match difficile quoi qu’il arrive. Cette équipe est habituée à jouer ces compétitions-là. Il faudra être vigilant et être le mieux possible sur le plan physique et mental à ce moment-là. Mudryk, c’est bien sûr un joueur à surveiller, à moins qu’il ne parte au mercato d’hiver », a-t-il confié au micro de RMC Sport.

Les Bretons devront se méfier de l’actuel deuxième du championnat d’Ukraine, alors qu’ils ont déjà éliminé le Dynamo Kiev en phase de groupe. Le match aller aura lieu de jeudi 16 février à Varsovie en Pologne et le retour au Roazhon Park le jeudi 23 février prochain.