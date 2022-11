Défait par Aston Villa à l’occasion de la 15ème journée de Premier League, Erik Ten Hag s’est montré particulièrement véhément à l’encontre de ses protégés à Manchester United.

« Nous perdons le match au début de la première et de la deuxième mi-temps, c’est inacceptable. Ils avaient l’air plus frais, plus prêts. J’ai dit que c’était à nous de jouer. Nous n’avons pas gardé la balle, nous n’avons pas eu la bonne organisation, nous n’avons pas suivi les règles et nous avons perdu des batailles. Nos joueurs ont de l’expérience, il faut savoir lire le jeu, avoir une bonne organisation et ne pas encaisser deux buts. C’était totalement raté. Il faut être compact et garder le ballon », a fustigé Erik Ten Hag dans des propos confiés aux journalistes présents en conférence de presse.

Sur une série de neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Reds Devils sont tombés de haut en s’inclinant, ce dimanche (3-1), lors de la 15ème journée de Premier League. Cinquième, Manchester United a perdu trois unités plus importantes que jamais dans la course à la qualification en Ligue des Champions.