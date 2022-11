Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a rendu son verdict ce lundi et comme souvent le Paris Saint-Germain a hérité d’un très gros poisson : le Bayern Munich. Un tirage difficile, qui n’enchante pas vraiment les dirigeants bavarois.

Interrogé après le tirage, Julian Nagelsmann a évoqué la malchance de son équipe. « On a hérité d’un adversaire compliqué. On avait déjà des adversaires redoutables dans la phase de groupes, on a fait premier du groupe, mais on n’a pas vraiment été récompensés de notre parfaite phase de groupes. Mais Paris, qui a perdu la première place du groupe sur le dernier match, n’a pas non plus dû exulter en apprenant qu’il jouera contre nous. C’est un adversaire difficile, avec des joueurs de classe mondiale, mais le match est encore loin, entre-temps il y aura le Mondial. Mais c’est la Ligue des champions. »

Même constat du côté de Hasan Salihamidzic (directeur sportif du Bayern Munich), de passage au micro de la chaîne L’Equipe. « Ce sera un match entre deux bonnes équipes. C’est un adversaire solide, difficile. C’est du 50-50. Ce seront deux gros matches, on a hâte d’y être. On est très bien en ce moment, mais on verra dans quel état on récupèrera les joueurs après la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). C’est très important de les récupérer en bonne forme. »