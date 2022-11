Ce lundi 07 novembre à 12h avait lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une phase finale qui nous promet de belles affiches avec déjà plusieurs chocs. Le Real Madrid rencontrera Liverpool tandis que le Bayern Munich sera opposé au Paris Saint-Germain.

Le résultat du tirage au sort

RB Leipzig – Manchester City

FC Bruges – Benfica Lisbonne

Liverpool – Real Madrid

AC Milan – Tottenham Hotspur

Eintracht Francfort – SSC Napoli

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter Milan – FC Porto

Paris Saint-Germain – Bayern Munich

Opposé au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain se retrouve avec l’un des pires tirages possibles au contraire du Benfica Lisbonne, qui tombe face au FC Bruges. Un gros morceau pour Christophe Galtier et ses hommes alors que l’écurie bavaroise vient d’enchaîner six succès consécutifs en phase de poules de Ligue des Champions. La dernière confrontation entre les deux formations avait néanmoins tourné en faveur des Parisiens qui l’avaient emporté en quarts de finale, en 2021. A noter également le choc entre Liverpool et le Real Madrid, remake de la dernière finale de la Ligue des Champions que les Madrilènes avaient remportée à l’issue de la saison dernière.