Titulaire her soir en Coupe de France avec le PSG face aux amateurs de Feignes-Aulnoyes, Sergio Ramos a disputé seulement son deuxième match avec sa nouvelle équipe. Et Leonardo le concède, il pensait que Ramos allait jouer beaucoup plus rapidement.

Le Brésilien n’a pas caché les problèmes rencontrés avec le footballeur espagnol. « On ne s’attendait pas à jouer quatre-cinq mois sans Sergio. On connaissait ses blessures de la saison dernière. On devait en tenir compte. Il fallait gérer et attendre qu’il soit en bonne forme. On a eu des surprises. Il a eu un claquage. On a forcé un peu la préparation. Il est revenu en arrière. C’était difficile pour lui. Il arrive au moment où il se trouve en bonne forme. » A-t-il déclaré à propos de celui qui disputé les 45 premières minutes en coupe ce dimanche soir.