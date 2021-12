Défenseur central de l’Olympique de Marseille, William Saliba est très ambitieux et il évoque un avenir en Equipe de France, pourquoi pas sous les ordres de Didier Deschamps.

« C’est sûr qu’il y a de la place mais il faut rester concentré : on est un pays où il y a des milliers de joueurs. Il faut essayer d’être le plus régulier possible. Quand le coach aura besoin de moi, je répondrai présent. Il faut progresser encore, c’est une autre étape et je vais tout faire pour y arriver. Il faut que je sois plus constant, que j’enchaine les matchs. Quand tu es Français, tu joues pour être en Équipe de France, tu veux représenter ton pays. Je suis en Espoirs mais on joue tous pour aller en équipe de France A. Je ne me dis pas qu’il faut que je sois à la Coupe du Monde, mais on se dit pourquoi pas, j’espère que j’y serai, mais il faut rester concentré et progresser. »