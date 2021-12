Très mauvaise nouvelle pour l’ancien numéro un mondial espagnol, Rafael Nadal qui a annoncé qu’il était positif au Covid-19 ce lundi via son compte Twitter. Voici son message.

« Bonjour à tous. Je tenais à vous annoncer qu’à mon retour chez moi après avoir joué le tournoi d’Abou Dhabi, j’ai été testé positif au COVID lors du test PCR qui m’a été effectué à mon arrivée en Espagne. Tant au Koweït qu’à Abu Dhabi, nous avons passé des contrôles tous les deux jours et tous étaient négatifs, le dernier étant vendredi et les résultats étant samedi. Je vis des moments désagréables mais j’espère que je m’améliorerai petit à petit. Je suis maintenant confiné à la maison et j’ai signalé le résultat à ceux qui ont été en contact avec moi. En conséquence de la situation, je dois avoir une flexibilité totale avec mon calendrier et j’analyserai mes options en fonction de mon évolution. Je vous tiendrai informé de toute décision concernant mes futurs tournois ! Merci à tous d’avance pour votre soutien et votre compréhension. » A-t-l déclaré, ce qui pourrait le contraindre à déclarer forfait pour l’Open d’Australie qui se déroule du 17 au 30 janvier 2022.