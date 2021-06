Présent en conférence de presse d’après match à la suite de la victoire des siens contre la Macédoine du Nord, (3-0), Franck De Boer a été invité à évoquer le cas Depay et notamment son transfert au FC Barcelone. Une transaction finalisée qu’il ressent comme un véritable soulagement.

Franck De Boer : « Nous attendons tous une amélioration de sa part. Et je pense que oui, c’est un soulagement qu’il puisse se concentrer sur la sélection car un transfert peut occuper une partie de vos idées dans votre tête. Cela pourrait donc lui donner quelque chose de plus pour jouer à un niveau encore plus élevé. […] Certains estiment qu’il a peut-être joué un peu moins bien qu’il n’aurait pu, mais il a également marqué un penalty et a aidé l’équipe par d’autres moyens, donc nous sommes satisfaits de lui » a-t-il déclaré dans des propos relayés par The Guardian.