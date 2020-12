Malgré la défaite 1-3, le Stade Rennais a mis en difficulté le FC Séville selon Julen Lopetegui.

La sixième n’est toujours pas la bonne. Battu hier sur sa pelouse par le FC Séville (1-3), Rennes quitte la LDC sans la moindre victoire au compteur. Assurés de terminer derniers, les hommes de Julien Stéphan avaient à cœur de terminer leur première campagne par un succès. Malheureusement, ils ont été cueillis à froid par le réalisme andalou. Auteur d’une campagne très médiocre dans les résultats, le Stade Rennais, peut néanmoins se consoler avec le jeu proposé par séquences. C’est ce qu’a reconnu Julen Lopetegui en conférence de presse d’après-match.

« On avait à cœur de faire un bon match et si possible de gagner. Ce n’est pas facile de gagner en Ligue des Champions, surtout à l’extérieur, contre une équipe blessée, mais qui possède de très bons joueurs. Cela a été un match complexe, on a souffert par moments, mais on a réussi à s’imposer. Il a fallu qu’on fasse des efforts, on en a fait beaucoup. »