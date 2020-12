Le monde du foot a vécu hier une soirée historique. Les tristes événements qui ont lieu lors du match PSG-Basaksehir en Ligue des Champions, à savoir les propos racistes tenus par le quatrième arbitre de la rencontre à Pierre Webo, l’entraîneur adjoint des Turcs d’Istanbul, ont fait vivement réagir dans la sphère du sport. La ministre dans le domaine, Roxana Maracineanu, a félicité les 22 acteurs de la rencontre pour leur conduite exemplaire et leur décision d’avoir quitté la pelouse.

Et si le match de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir devenait l’élément déclencheur de la lutte contre le racisme dans le football et bien au-delà ? Hier soir, le Parc des Princes a été le théâtre d’un scandale raciste qui n’a pas fini de faire couler de l’encre.

Face au comportement du quatrième arbitre, Sebastian Coltescu, qui risque de payer cash l’inaction des autorités et des hautes instances du football en matière de racisme depuis de nombreuses années, les joueurs d’Istanbul et du PSG ont décidé, tel un seul homme, de quitter la pelouse. Un geste fort que la ministre des Sports Roxana Maracineanu a tenu à féliciter : « C’est une réaction de fierté. On avait entendu les joueurs se positionner ces derniers temps sur ce sujet qui compte pour eux mais ils n’avaient jamais réagi en situation de match. Pour d’autres propos homophobes qu’on avait entendus dans les tribunes, des matchs avaient été arrêtés. Là, on ne va plus pouvoir reculer. Une fois que les joueurs prennent ça en mains et décident ensemble de faire bloc et de dire non, on va tous être – instances comprises – obligés d’agir et de se positionner sur ces thématiques qui sont malheureusement courantes mais se font beaucoup plus entendre grâce au huis clos » a souligné la membre du gouvernement pour BFM TV.