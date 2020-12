Le scandale raciste survenu hier au Parc des Princes lors de la rencontre entre le PSG et Basaksehir n’a pas fini de faire couler de l’encre. Face à cet évènement et son ampleur, de nombreux footballeurs et observateurs du ballon rond ont réagi en masse. C’est le cas de Pierre Ménès, complètement écoeuré par la soirée d’hier.

13. Comme le nombre exact de la minute à laquelle la rencontre entre le PSG et Basaksehir est entrée dans l’histoire du football. Interrompue à cause des propos racistes proférés par le quatrième arbitre, Sebastian Coltescu, à l’encontre de l’entraîneur adjoint d’Istanbul, Pierre Webo, la rencontre a basculé dans l’irréel. Silencieuse pendant des heures, l’attitude de l’UEFA, l’instance européenne du football, a choqué bon nombre d’observateurs du ballon rond.

Pour Pierre Ménès, les tristes événements de cette soirée et le comportement des dirigeants du football sont tout bonnement scandaleux. Le consultant du CFC espère que cette rencontre ne sera pas sans lendemain et qu’elle entraînera un éveil des consciences. « Je veux bien qu’en roumain, « negru » signifie « noir ». OK. Mais pourquoi le désigner par sa couleur ? C’est totalement discriminatoire. Il suffisait pourtant qu’il désigne Webo à l’arbitre central en disant : « Voilà, ce mec-là s’est mal comporté ». Et fin de l’histoire. Tu ne dis pas « negru », ni « black guy ». C’est vertigineux. Évidemment, Demba Ba dont on connaît les convictions et qui est un militant, s’est emparé de l’affaire. Il n’allait pas laisser un scandale pareil et les joueurs, qu’ils soient stambouliotes ou parisiens, ont réagi de la bonne manière en quittant le terrain. Neymar, Marquinhos, Kimpembé et Mbappé en tête, les champions de France se sont montrés solidaires de l’équipe turque. Ce qui n’a pas été le cas de l’UEFA, qui a brillé par son incompétence (…) Je le répète encore une fois, je pense que cette fois, le point de bascule a été franchi et que plus rien ne sera comme avant » a conclu Pierre Ménès.