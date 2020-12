À quelques jours du début du mercato hivernal, le Stade Brestois cherche activement un nouveau milieu de terrain. Les dirigeants surveillent la situation de Jean Lucas qui évolue à Lyon.

Très au utilisé par Rudi Garcia cette saison, le jeune brésilien de 22 ans pourrait ainsi partir en prêt lors du mercato hivernal. Comme le précise le DS du Stade Brestois pour « Ouest France », le club cherche un renfort dans l’entrejeu et des discussion sont ouvertes avec l’OL.

« Il faut recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur-là. La saison est longue, il y aura enchaînement de matchs, des blessures et des suspensions possibles. Et on est encore fragile sur ce poste (milieu). Trouver le joueur qui corresponde à ce qu’on veut n’est pas simple. Dans le contexte actuel, on ne pourra investir. Ce sera donc un prêt, peut-être avec option d’achat. » Le profil de Jean Lucas semble donc idéal et ce dernier doit aussi retrouver du temps de jeu après avoir seulement disputé 7 petits matchs cette saison avec l’OL.