La nouvelle année annonce de nouvelles périodes de transferts agitées alors que les joueurs libres sont devenus la priorité des clubs en Europe. Une star du Bayern Munich attise toutes les convoitises : Kingsley Coman. Le Français est désormais sur les tablettes du Real Madrid.

L’année 2021 entraînera de multiples remous au sein de la plupart des effectifs européens alors que de nombreux joueurs seront bientôt en fin de contrat. Conséquence direct du Covid-19, ces derniers sont désormais la cible de toutes convoitises. Parmi tous ces noms figurent celui du Français, Kingsley Coman. Une opportunité en or que de nombreuses écuries ne veulent pas manquer. En conflit avec la direction bavaroise, l’ailier du Bayern Munich ne devrait pas s’éterniser en Allemagne et un départ est plus que pressenti. Sa décision est prise.

Avec plusieurs des meilleures équipes du monde dans son sillage, Kingsley Coman devra trancher parmi tous les candidats qui se présentent à sa porte. Selon les informations de Fichajes, un nouveau prétendant autre que le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, Manchester United et Chelsea seraient sur le coup : le Real Madrid. L’associer à Karim Benzema, Vinicius et le potentiel arrivant, Kylian Mbappé, est vu en Espagne comme étant une idée de génie pouvant ainsi former la meilleure attaque du monde.