En fin de contrat en juin 2023, Paul Pogba pourrait ne pas rester à Manchester United. Avec cette éventualité bien en tête, les dirigeants mancuniens explorent les pistes, et l’une d’entre elles est plutôt surprenante.

Après la nomination de Ralf Rangnick il se pourrait qu’il y ai du mouvement à Manchester United cet hiver. Si le nom d’Amadou Haidara, milieu de terrain de Leipzig est une piste, The Sun en dévoile une autre : John McGinn.

À 27 ans, l’Ecossais évolue du côté d’Aston Villa et est un joueur adoré s’un certain Ferguson. Les Vilains en veulent 50 millions de livres, mais on le sait, du côté de United, l’argent n’est pas forcément un problème.

