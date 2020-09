Après s’être incliné face à l’Olympique de Marseille lors du premier Classico de la saison, le PSG s’est imposé ce dimanche soir face à l’OGC Nice 0-3. Un résultat attendu, qui prouve la montée en puissance de l’équipe comme l’a bien fait remarquer Stéphane Bitton sur France Bleu Paris.

“J’ai aimé ce PSG-là, je l’ai trouvé sérieux, appliqué et concentré. Plus rien à voir avec ce qu’on avait vu précédemment face à Lens, Marseille et Metz (…). Là, on était monté d’un cran et le PSG s’est imposé logiquement. Ce matin, le PSG est 8e de Ligue 1 (6 pts), ça commence à ressembler à quelque chose, pas très loin du leader (l’ASSE avec 10 pts). On sent que le PSG monte en puissance et c’est très agréable pour tout le monde” a-t-il déclaré.