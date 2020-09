Le Real Madrid a concédé ce dimanche soir un nul face au Real Sociedad 0-0. Un match durant lequel Zinedine Zidane a décidé de ne pas titulariser Luka Jovic, ce qui a beaucoup fait parler. Pour autant, le coach français a assuré n’avoir aucun problème avec son joueur.

“Non, nous avons beaucoup de joueurs dans notre équipe et je dois les choisir et j’ai décidé de faire ce que j’ai fait. Je n’ai rien contre un joueur, c’était une question d’équipe et je ne voulais pas la changer et Karim jouait bien” a déclaré Zidane en conférence de presse.

Recruté en 2019, Luka Jovic (sous contrat jusqu’en juin 2025), serait tout de même prêt à quitter le club prochainement.