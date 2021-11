En fin de contrat en juin prochain, Lorenzo Insigne sera l’une des attractions des prochaines fenêtres de transferts. L’atmosphère entre le capitaine napolitain et sa direction semble se détériorer et une récente offre de prolongation a été perçue comme une insulte. Le Paris Saint-Germain et Leonardo tentent de s’engouffrer dans la brèche.

La priorité du Napoli est de renouveler le contrat de son capitaine incontesté, Lorenzo Insigne, mais la dernière offre d’Aurelio De Laurentiis a été ressentie comme une véritable insulte par le clan du joueur italien. La direction napolitaine lui a proposé un contrat de trois millions et demi nets par an, un salaire important mais inférieur à celui qu’il perçoit aujourd’hui, 4,5M€. Une offre offensante pour le capitaine napolitain et son entourage : « Il a un salaire bien inférieur à Koulibaly, Osimhen, Mertens. L’offre de De Laurentiis conduirait Lorenzo à n’avoir que la moitié du salaire que perçoive ses coéquipiers. Étant donné qu’il s’agit d’un joueur au pic de sa carrière, nous voyons jugeons cette offre inappropriée, injuste et insuffisante pour nous convaincre« , a déclaré son agent pour CalcioMercato.

Toujours selon le média italien, le Paris Saint-Germain tenterait de s’engouffrer dans cette brèche afin de recruter, pour 0€, un joueur au top de sa forme capable de faire la différence à tout instant. Leonardo devra faire avec la féroce concurrence du nouveau riche de Premier League, Newcastle United. Suite à ce refus, le Napoli se tourne déjà vers une nouvelle opportunité et pense à Jérémie Boga. Une information confirmée par Tuttosport.