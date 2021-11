LDLC ASVEL est tombée ce jeudi soir sur le parquet de l’Etoile Rouge de Belgrade avec une défaite de 6 points 73 à 67 dans le cadre de la 9e journée d’EuroLeague.

Les hommes de TJ Parker ont craqué surtout dans le troisième quart-temps avant de se rapprocher de leur adversaire et même revenir en fin de match à 3 petits points. Malgré un très bon Elie Okobo à 16 points, surtout en fin de rencontre, les visiteurs sont restés proches au score mais les 22 unités de Kalinic ont fait la différence. Poussés par un public bouillant, les Serbes l’emportent et se retrouvent 10e du classement avec 4 victoires pour 5 défaites. Avant d’affronter les deux géants espagnols, le Barça et le Real Madrid la semaine prochaine, LDLC ASVEL se retrouve 6e avec 6 victoires et 3 défaites.