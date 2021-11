Débarqué lors du dernier mercato par l’OM en provenance de Flamengo au Brésil, Gerson rencontre quelques difficultés depuis son arrivée en France. Pointé du doigt par certains supporters et observateurs le Brésilien pourrait déjà rebondir en Angleterre.

Arrivé cet été pour 20 millions d’euros, Gerson n’a toujours pas confirmé le talent qu’on lui vantait lorsqu’il a débarqué à l’Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, l’ancien de Flamengo réalise des prestations mitigées et affiche un bilan bien maigre d’un but et deux passes décisives. Même si récemment son père a indiqué qu’il n’abandonnerait jamais avant de s’imposer totalement à l’OM, le milieu de terrain ne cesse d’être remis en question et des portes s’ouvrent déjà à lui en Premier League pour qu’il rebondisse.

Selon les informations de L’Equipe, Gerson ne serait pas indifférent aux vives critiques qu’il subi. Des écuries européennes seraient déjà venues frapper à sa porte. Toujours selon le quotidien français, deux anglais seraient sur sa piste ainsi que… Flamengo qui ne dirait pas non à un retour de l’enfant prodigue. Mais, même touché, le Brésilien ne souhaiterait pas quitter Marseille.