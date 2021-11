Les pépins physiques ne cessent de poursuivre Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain est désemparé et, après l’avoir préservé contre le RB Leipzig (2-2) puis contre les Girondins de Bordeaux (3-2), l’Argentin a filé avec sa sélection. La direction parisienne est stupéfaite.

Malgré ses blessures, Lionel Messi a quitté la capitale parisienne afin de rejoindre la sélection argentine et son technicien, Lionel Scaloni, alors même que Leonardo a confié récemment au Parisien que les blessés ne rejoindraient pas leur nation : « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA. »

Des déclarations qui sont passées inaperçues pour la star argentine qui a rejoint sa sélection. Lionel Scaloni, entraîneur de l’Albiceleste a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse : « Leonardo a raison de s’inquiéter pour Messi. Il y a trop de dates FIFA. Mais nous suivons le règlement pour le convoquer. Ils devront régler le problème du calendrier. Walter Samuel, notre adjoint, a une bonne relation avec Leonardo et nous sommes en contact permanent avec lui. Historiquement, les dates FIFA ont toujours été un problème parce que le joueur commence à peine sa saison et s’en va (rejoindre sa sélection). Et quand il commence à retrouver du rythme, il retourne encore en sélection.«

Le Paris Saint-Germain n’a plus qu’à prier, ou à croiser les doigts, pour espérer que sa star ne subisse pas une nouvelle rechute.