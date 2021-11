Sous Didier Deschamps, la France ne cesse d’être couronnée de succès avec la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations en 2021. Mais, entre ces deux jolis trophées, les Bleus ont échoué en 8èmes de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse pour un dénouement historique. Un scénario sur lequel revient Yann Sommer.

L’été 2021 a été houleux et synonyme de souffrance pour le peuple français avec un désastre sportif et une élimination précoce à l’Euro 2021. Une élimination au scénario et au dénouement fou au cours duquel Yann Sommer s’est illustré. Interrogé sur cette rencontre historique pour les Suisses, le portier du Borussia Möchengladbach estime que les Bleus ont fait preuve d’arrogance et d’une grande suffisance. La bande de Didier Deschamps se serait auto-sabordée.

« C’était 3-1, normalement c’est très difficile de faire un résultat dans ce genre de match. Mais on a ressenti quelque chose et on s’est dit que ça ne pouvait pas être fini. On ne voulait pas encore se faire éliminer en 8e de finale. Si les Français ont été arrogants ? Oui.. bien sûr ! Mais c’était à notre avantage parce que personne ne pensait que la Suisse pouvait battre la France. C’était donc une chance pour nous. On a vu pendant le match, au moment où ils marquent le dernier but, ils pensent déjà être en quarts. C’était notre chance. On s’est regardé et on s’est dit qu’on devait aller jusqu’au bout. Finalement, on a gagné« , a déclaré Yann Sommer dans un entretien accordé à Eleven Sports.