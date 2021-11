De retour sur les terrains après s’être remis d’une blessure au genou, Arkadiusz Milik n’a pas encore retrouvé sa forme optimale. Le Polonais a besoin de temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau et ses sensations d’antan. Un instinct de buteur qui lui est néanmoins resté intact et qui a beaucoup gêné l’un de ses récents adversaires.

L’Olympique de Marseille est de retour sur le devant de la scène cette saison avec un effectif renouvelé et prêt à atteindre les sommets. Depuis son rétablissement d’Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli peut désormais l’associer avec Dimitri Payet pour former un duo détonant. Le buteur fétiche de l’OM est un adversaire coriace pour plus d’une défense en Ligue 1 et ce n’est pas Jean-Clair Todibo qui va nous contredire. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le défenseur de l’OGC Nice avoue avoir eu du mal avec le Polonais de 27 ans : « Milik, cette année, m’a posé quelques problèmes. Il se cherche toujours avec Payet, il est chiant à jouer. »